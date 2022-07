Bolsonaro promove descaso, abandono e menosprezo, afirmam agentes da segurança pública

Segundo as instituições, elas continuarão lutando pela valorização dos profissionais. Dizem ainda que o presidente oculta o fato de que os resultados institucionais entregues pelas forças policiais da União são fruto do desprendimento e dedicação dos profissionais.

As entidades dizem que Bolsonaro usa argumentos frágeis de que "não tem de onde tirar o dinheiro". No entanto, ignora o recurso previsto na Lei Orçamentária Anual de 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.