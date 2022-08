Bolsonaro mente em propaganda eleitoral ao dizer que criou o Pix

Bolsonaro então afirmou que não sabia do que se tratava. "Não tomei conhecimento, vou conversar esta semana com o Campos Neto", disse.

integrantes da equipe responsável pelo Pix no BC dizem que, "em conceito, a ferramenta já existia desde 2016", três anos antes de o economista Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro em 2019, assumir a presidência do órgão.

O presidente não esteve envolvido na criação do sistema de pagamentos instantâneos. O Banco Central iniciou o processo de criação da plataforma em 2018, durante o governo Michel Temer. O presidente do BC na época era o economista Ilan Goldfajn. Em maio de 2018, cinco meses antes de Bolsonaro ser eleito, o BC criou um Grupo de Trabalho denominado "Pagamentos Instantâneos" para produzir as especificações do sistema que viria a ser o Pix.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) mente ao dizer que criou o Pix em uma propaganda eleitoral, veiculada durante a propaganda eleitoral obrigatória e disponível no canal dele no YouTube.

