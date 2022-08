Bolsonaro levará Guedes a entrevista no Jornal Nacional

A grande dúvida entre auxiliares do presidente é o tom que ele adotará. O ideal, dizem, é ser firme e até duro com a dupla de apresentadores, para agradar sua base fiel, mas sem soar agressivo.

A Globo abriu uma exceção e concordou que a segurança presidencial esteja presente no ambiente da entrevista, que será dada à dupla de apresentadores do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos.

