Bolsonaro e Guedes pedem para supermercados segurarem preços para conter inflação

No rápido discurso na Abras, o presidente disse que apresentará na Cúpula das Américas o "Brasil de verdade e as oportunidades que temos a oferecer para todo mundo".

Bolsonaro chegou no início da tarde desta quinta-feira (9) aos Estados Unidos, onde se reunirá com o presidente americano Joe Biden e participará da Cúpula das Américas.

"O governo federal não conseguiu dar aumento de salários para o funcionalismo, mas reduziu impostos para 200 milhões de brasileiros", afirmou. O governo discutia um reajuste linear de 5% para todas as categorias. O prazo para decisão termina no dia 2 de julho.

No fim da tarde, a entidade divulgou uma nota propondo ao governo isenção de impostos dos produtos da cesta básica e a desoneração da folha de pagamentos. A representante de mais de 50 varejistas do país diz que irá a repassar ao consumidor qualquer redução que houver na cadeia produtiva.

"Sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais. Vocês já têm colaborado nesse sentido, mas colaborem um pouco mais na margem de lucros dos produtos da cesta básica", disse. "Se for atendido, agradeço muito; se não for, é porque não é possível", afirmou.

