Bolsonaro diz que reajuste para policiais pode ficar para 2023

Integrantes do governo passaram a tratar como certo que não haverá reajuste neste ano para nenhuma categoria. Ainda que o benefício fosse para uma parcela considerada do eleitorado do presidente, ele foi aconselhado por aliados a deixar de lado a medida, diante do potencial de se tornar um "tiro no pé".

Desde então, servidores públicos de diferentes categorias ameaçam greve. No final do ano passado, a possibilidade de reajuste levou a uma debandada na Receita Federal --mais de 300 auditores fiscais entregaram cargos de chefia.

