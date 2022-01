Bolsonaro diz que pode dar reajuste só para policiais e fala em aumento para servidores em 2023

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (19) que pode garantir o reajuste salarial apenas para policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. Ele também descartou uma correção para as demais categorias do funcionalismo no Orçamento de 2022, mas prometeu aumento para a peça orçamentária do ano seguinte.

As declarações ocorreram em entrevista à TV Jovem Pan.

"A gente pode fazer justiça com três categorias. Não vai fazer justiça com as demais, sei disso. Fica aquela velha pergunta a todos: vamos salvar três categorias ou vai todo mundo sofrer no corrente ano?", disse Bolsonaro.

Bolsonaro deve decidir sobre o tema na análise de possíveis vetos ao Orçamento de 2022. O Congresso mandou para o Executivo um projeto com previsão de R$ 1,74 bilhão para aumento salarial a policiais, atendendo a uma promessa de Bolsonaro para essas categorias.

A promessa desencadeou uma reação dos demais setores do funcionalismo público, que ameaçam com paralisação e pressionam por correções também em seus salários.

"O tempo vai dizer como a gente vai decidir. Não quero que a gente cometa injustiça com servidor público. Reconhecemos o trabalho do servidor, a defasagem; a inflação que acabou do ano passado, 10%, foi pesada", declarou.

"Reconheço o trabalho dos servidores, merecem reajuste, [mas] não tem folga no orçamento para corrente ano. Conversei com o pessoal sobre Orçamento para o ano que vem [2023]. Por ocasião da feitura do mesmo, os servidores serão contemplados com reajuste salarial merecido", disse.