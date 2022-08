Bolsonaro diz que desoneração no Orçamento de 2023 incluirá gás e pode alcançar querosene de avião

"O auxílio está acertado. Será sacramentado após as eleições com proposta de emenda à Constituição, que eu tenho certeza que o Parlamento vai apoiar novamente", afirmou a jornalistas.

A manutenção do benefício mínimo de R$ 600 tem sido sinalizada tanto por Bolsonaro quanto pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, o governo vai enviar a proposta de Orçamento de 2023 prevendo a manutenção da desoneração de tributos federais sobre combustíveis, a um custo aproximado de R$ 50 bilhões, segundo fontes do governo. Técnicos do governo falavam que a medida chegava à gasolina e ao diesel.

"Hoje tive conversa com parte da equipe econômica de Paulo Guedes sobre PLOA [Projeto de Lei Orçamentária Anual], nosso Orçamento, para o ano que vem. Garantimos continuar com zero imposto federal na gasolina, no diesel e no gás de cozinha", disse. "Pedi pro pessoal zerar agora querosene de aviação", completou.

