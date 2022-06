Bolsonaro defende CPI para investigar presidente da Petrobras após novo reajuste

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o novo reajuste da Petrobras de "traição com o povo brasileiro" e afirmou que está articulando com a cúpula da Câmara dos Deputados a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a direção da Petrobras.

"Conversei agora há pouco com o Arthur Lira (PP-AL), ele está neste momento reunido com líderes partidários. A ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras [José Mauro Ferreira Coelho], os seus diretores e também o conselho administrativo e fiscal", declarou Bolsonaro, durante entrevista a uma rede no Rio Grande do Norte.

"Porque nós queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles. É inconcebível conceder um reajuste com combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo."

Bolsonaro também disse que José Mauro e os demais membros do conselho da Petrobras "traíram o povo brasileiro".

"É uma traição para com o povo brasileiro. O presidente da Petrobras, seus diretores e seu conselho traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender, algo estúpido. Ela lucra seis vezes mais do que a média das petrolíferas no mundo inteiro."

Durante a entrevista, Bolsonaro também afirmou que o comando da Petrobras está "boicotando" o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que tenta substituir José Mauro e outros membros do conselho.

"Na troca, a gente pode colocar gente competente lá dentro [da Petrobras] para poder entender o fim social da empresa e não conceder esse reajuste, que destrói a economia brasileira e leva inflação para toda a população. Leva perda de poder aquisitivo para toda a população, que já vive uma situação bastante crítica no tocante ao seu poder aquisitivo", afirmou Bolsonaro.

Ele disse ainda que a CPI "é o caminho" para "colocar a nu todos aqueles que comandam esse processo irracional de aumento dos combustíveis no Brasil."

"Entenda que, [com] uma CPI investigando o presidente [da Petrobras], os diretores e o pessoal dos conselhos, nós vamos botar um ponto final nisso. A coisa mais importante é trocar o presidente e os diretores da Petrobras. Esperamos conseguir fazer isso nos próximos dias."