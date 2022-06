Bolsonaro confirma que não dará reajuste a servidores, mas diz que pode dobrar vale-alimentação

Categorias da elite do funcionalismo público vinham ameaçando fazer greves, seja para conseguir também serem contempladas no aumento, seja por considerarem os 5% insuficientes.

Aos jornalistas, Bolsonaro disse que o governo tinha recursos para fazer a reestruturação dessas carreiras, mas que não o fez por "bronca" de outros servidores. Policiais são considerados eleitores do presidente, no Planalto.

O próprio presidente disse estar discutindo essa possibilidade com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem teve reunião nesta segunda-feira, fora da agenda.

"Lamentavelmente, não tem reajuste pra servidor. Nós estamos tentando agora, que tem que vencer legislação eleitoral, dobrar, no mínimo, o valor do auxílio-alimentação", disse a jornalistas, em frente ao Palácio do Planalto. Ele não detalhou, contudo, quanto custaria o incremento ao benefício.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A quatro meses das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta segunda-feira (13) que não haverá reajuste para servidores neste ano. Ele disse, contudo, que ainda está em estudo a possibilidade de dobrar o valor do auxílio-alimentação de todas as categorias ainda em 2022.

