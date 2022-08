Bolsonaro antecipa ida à Fiesp para 11 de agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) antecipou de 12 para 11 de agosto a participação dele na rodada de encontros com candidatos à Presidência promovida pela Fiesp (federação das indústrias de São Paulo).

Com isso, o evento será realizado no mesmo dia em que serão lidos dois manifestos contra os ataques que ele tem feito às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. A Fiesp participa de uma das iniciativas.

A entidade tem realizado encontros com os presidenciáveis para discutir as "diretrizes prioritárias" para o governo federal nos próximos quatro anos. O ex-presidente Lula (PT), por exemplo, estará na sede da federação no dia 9.

Já participaram do encontro Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe D´Ávila (Novo) e Simone Tebet (MDB) –ela, nesta segunda-feira (1º).

A campanha do presidente não apresentou justificativa para a mudança de data.

Na semana passada, Bolsonaro afirmou que o manifesto pela democracia endossado pela entidade é claramente contra ele. "Uma nota política eleitoral que nasceu lamentavelmente na Fiesp em São Paulo. Se não tivesse o viés político nessa nota, eu assinaria", afirmou.

O presidente também tem entre os compromissos do dia em São Paulo um jantar com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil.

De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro deve ser convidado na Fiesp a assinar o manifesto em defesa da democracia encabeçado pela instituição, como já fizeram outros presidenciáveis.

Os encontros com candidatos estão sendo realizados na sede da Fiesp, e os políticos foram convidados a participar de um diálogo com diretores, conselheiros, sindicatos e associados das entidades sobre propostas para o Brasil.

Com os dois encontros, o presidente cria uma espécie de contraponto ao evento de divulgação da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", que nasceu a partir de um grupo de ex-alunos da Faculdade de Direito da USP e será lido no Largo de São Francisco. Esse texto já conta com mais de 500 mil assinaturas.

O manifesto será lido em 11 de agosto, após a divulgação de um segundo documento, organizado por empresariais e associações, intitulado "Em Defesa da Democracia e da Justiça".

As iniciativas pró-democracia ganharam força após o presidente realizar, em 18 de julho, encontro com embaixadores lotados em Brasília para expor mentiras acerca das urnas e do processo eleitoral, repetindo argumentos já descartados após sua exposição em uma live no ano passado.

De acordo com pesquisa Datafolha feita entre quarta (27) e quinta-feira (28), 47% da população diz confiar muito na urna eletrônica, enquanto 32% afirmam confiar um pouco —o que gera um índice de credibilidade de 79% para o sistema, segundo o instituto. Outros 20% responderam que não confiam nas urnas.