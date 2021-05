Bolsas caem após secretária do Tesouro dos EUA dizer que juro pode precisar subir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado acionário reagiu negativamente a um possível aumento na taxa de juros americana. Nesta terça-feira (4), a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que o país pode precisar aumentar o juro para evitar um superaquecimento da economia, à medida que mais programas de investimento econômico propostos pelo presidente Joe Biden entrem em operação.

A fala levou a uma realização de lucros nas Bolsas, especialmente em ações de tecnologia. Em Nova York, o Nasdaq Composite recuou 1,88%. O S&P 500 cedeu 0,67%, e o Dow Jones teve leve alta de 0,06%. Também pesaram as incertezas sobre o próximo relatório mensal de emprego nos EUA.

No Brasil, o Ibovespa acompanhou o movimento e fechou em queda de 1,26%, a 117.712 pontos. Além disso, ações de bancos contribuíram para a baixa.

O dólar teve leve alta de 0,20%, a R$ 5,43. O turismo está a R$ 5,593.

O Itaú Unibanco caiu 4,27%, após o divulgar um lucro acima do esperado pelo mercado, com redução de provisões e ganhos de tesouraria.

Na visão do analista Alexandre de Macedo Marques Filho, da Elite Investimentos, o resultado acima do esperado veio baseado em eventos não recorrentes, como os ganhos de tesouraria, segmento de atuação menos sustentável, enquanto a margem com clientes e tarifas tiveram desempenho abaixo do esperado.

O Bradesco, que apresenta balanço ainda nesta terça, viu sua ação preferencial recuar 3%. O Banco Inter fechou em queda de 7,69%, em meio a movimentos de realização de lucros após renovar máxima histórica na segunda. BTG Pactual cedeu 3,88%.

Na visão do analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, além do efeito externo e da pressão dos bancos, o pregão também teve o noticiário político no radar, incluindo a CPI da Covid e o texto da reforma tributária.

O relator da reforma tributária em comissão mista do Congresso começou a ler seu parecer sobre a reestruturação do sistema de tributos e impostos, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, (PP-AL), extinguirá a comissão que analista o tema, como antecipou o jornal Folha de S.Paulo. Assim, o relatório apresentado não terá validade.

O depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta à CPI da Covid nesta terça também ocupou as atenções, com ele afirmando que o país sempre esteve um passo atrás do vírus ao não adotar medidas de restrição de locomoção.

"O mercado continua acompanhando a CPI da Covid com receios sobre a sua politização e 'contaminação' do cenário de recuperação da economia brasileira", acrescentou Chinchila.

A Localiza também se desvalorizou após balanço. A maior companhia de aluguel de veículos e gestão de frotas do país reportou lucro de R$ 482,3 milhões no primeiro trimestre, mais que o dobro do mesmo período do ano passado. As ações, porém, caíram 2,14%.

Analistas do Bank of America avaliaram que a Localiza apresentou bons resultados, mas que parte do desempenho refletiu eventos transitórios na dinâmica de carros usados, enquanto o seu negócios principal (aluguel de veículos) apresentou desempenho um pouco mais fraco do que o esperado.

Executivos da Localiza ainda afirmaram que registram demanda forte em gestão de frota, mas que enfrentam atrasos em entregas de montadoras.

Já a PetroRio avançou 3,7%, tendo de pano de fundo Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 427,9 milhões nos três primeiros meses do ano, alta de 1.209% na comparação anual, enquanto a produção avançou 33,6%.

Analistas do BTG Pactual destacaram que o resultado foi forte, bem acima do esperado, com o principal destaque sendo o preço realizado de óleo em US$ 62,2 o barril, um prêmio de US$ 1 o barril em relação ao contrato de Brent. O presidente da petroleira, Roberto Monteiro, também disse que a companhia permanece na disputa por Albacora, da Petrobras, e que avalia outros ativos.

Alpargatas, dona das marcas Havaianas e Osklen, disparou 13,77%, em meio ao resultado do primeiro trimestre, com crescimento de 98,8% no Ebitda recorrente, além de acordo para aquisição da startup de tecnologia Ioasys. "Foi um resultado sólido, com mercado internacional forte e acima da expectativa. Esperamos resultados crescentes ao longo do ano, com o avanço da vacinação/consumo de seus produtos", afirmaram analistas da Mirae Asset.

A gestora de programas de cupons de desconto e cashback Méliuz, por sua vez, avançou 5,51%, renovando recorde de fechamento a R$ 38,50 cada ação. O conselho de administração da companhia aprovou um programa de recompra de até 7.442.125 ações ordinárias, equivalentes a 10% das ações em circulação.