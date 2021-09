Bolsa tem terceira queda consecutiva e volta à casa dos 113 mil pontos

"Chegamos próximo do final da semana e segue indefinida a solução para precatórios, pesando no cenário de incertezas", diz Pietra Guerra, especialista em ações da Clear Corretora.

O governo discute apoiar a aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para excluir as dívidas judiciais de R$ 89 bilhões do teto de gastos de 2022.

A Vale (VALE3), ação mais negociada do dia, caiu 4,15%, enquanto a Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) registrou baixa de 6,18%, a maior do pregão.

A redução dos preço do minério de ferro é a principal causa dessa baixa, uma vez que afeta empresas do setor de mineração e siderurgia que compõem quase 17% do Ibovespa, segundo Stefany Oliveira, analista de investimentos da Toro.

Com a terceira queda consecutiva na semana, o índice se aproximou da casa dos 113.412 pontos registrados no dia seguinte às manifestações de raiz golpista de 7 de setembro.

A produção industrial da China está em seu ritmo mais fraco desde julho de 2020. O país também registrou redução no consumo das famílias e preocupações com o avanço dos casos locais de Covid-19 devido à variante delta.

