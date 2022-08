Bolsa tem melhor semana desde novembro de 2020

O índice de preços ao consumidor americano permaneceu inalterado em julho, após avançar 1,3% em junho, informou nesta semana o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. O acumulado em 12 meses caiu de 9,1%, em junho para 8,5%, no mês passado.

No câmbio doméstico, o dólar caiu 1,66%, encerrando a sessão cotado a R$ 5,0740. É o menor patamar desde 15 de junho. No acumulado desta semana, a moeda americana tombou 1,86%.

A moeda brasileira obteve o maior ganho tanto na comparação com divisas de países emergentes, como em relação à cesta que mede o valor do dinheiro das principais economias.

No exterior, o dia também foi positivo para as principais bolsas. O indicador parâmetro de Nova York, o S&P 500, escalou 1,73%. Na Europa, Londres, Paris e Frankfurt avançaram 0,47%, 0,14% e 0,74%, respectivamente.

Ainda sobre o pregão desta sexta, as ações da Magazine Luiza dispararam quase 18%. Os papéis mais negociados da Petrobras pularam 6,19%. O Banco do Brasil ganhou 5,65%.

