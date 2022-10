Bolsa tem forte alta a uma semana do 2º turno da eleição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa de Valores brasileira chega a esta sexta-feira (21) acumulando uma alta semanal perto de 5,5%, praticamente dobrando os ganhos registrados no período pelos mercados de referência no exterior.

Além de ganhos pontuais com a valorização de matérias-primas importantes para exportadores brasileiros, analistas atribuem o resultado doméstico ao ânimo de investidores com as pesquisas de intenção de voto que, a uma semana do segundo turno da eleição presidencial, mostram a aproximação entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por volta das 12h30, o índice Ibovespa subia 0,86%, aos 118.186 pontos. No câmbio doméstico, o dólar comercial à vista recuava 0,44%, cotado a R$ 5,1950. Com isso, a moeda americana perdia 2,5% de valor em relação ao real nesta semana.

Em Nova York, o indicador parâmetro S&P 500 avançava 0,36%, no dia, e 2,67% nesta semana. Por lá, resultados de balanços trimestrais relativamente positivos motivavam momentaneamente investimentos em um mercado que cai mais de 20% neste ano devido à política de aumento de juros para contenção da inflação.

"Acho que o mercado brasileiro está refletindo o ambiente externo em conjunto com o local, com a eleição cada vez mais evidente nos preços dos ativos", disse Nicolas Farto, especialista em renda variável da assessoria Renova Invest.

"Alguns na Faria Lima comentam sobre a aproximação entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula e isso parece ser o que está contribuindo mais", comentou Farto.

Nesta quinta-feira (20), o dólar fechou o pregão em queda de 1,08%, cotado a R$ 5,2180. O real obteve a maior valorização entre as principais moedas frente a divisa americana.

O mercado de ações brasileiro fechou em alta na quinta, superando o cenário predominantemente negativo no exterior. O Ibovespa avançou 0,77%, aos 117.171 pontos.

Essa alta foi obtida, principalmente, devido à valorização das ações de exportadores de matérias-primas metálicas e de empresas com participação do governo federal.

Estatais ocuparam as primeiras posições entre os melhores desempenhos do Ibovespa. A Petrobras avançou 2,96%, com o maior volume de negociações da sessão, e o Banco do Brasil saltou 4,68%, a maior alta do dia.

Na ocasião, analistas também disseram que essas empresas foram beneficiadas pela avaliação de investidores de que Bolsonaro, cuja visão é considerada mais alinhada à do mercado, passou a ter chances de vencer o segundo turno após a divulgação, na quarta-feira (19), da mais recente pesquisa Datafolha.

Lula segue à frente de Bolsonaro, marcando 49% dos votos totais, ante 45% do rival. Os candidatos empatam, portanto, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 4% e indecisos, 1%.

"O empate técnico das duas candidaturas é o que está trazendo esse ânimo para os ativos locais", afirmou Fábio Guarda, sócio e gestor da Galapagos Capital.

Na pesquisa realizada na semana passada, o petista marcava 49% dos votos totais e o atual presidente, 44%.

"O mercado entendeu que existe agora uma maior probabilidade de Bolsonaro ganhar no segundo turno do que ele tinha, por exemplo, logo após o primeiro turno", comentou Filipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos.

Expectativas de alívio nas restrições contra a Covid na China também explicam parte do resultado positivo da Bolsa, já que empresas produtoras de minério de ferro e aço, materiais largamente demandados pelo gigante asiático, estão entre as mais valorizadas.

Representantes do governo chinês discutem reduzir a quarentena imposta a estrangeiros que chegam ao país, segundo notícia veiculada pela Bloomberg nesta quinta. Atualmente, ao entrar no país, o viajante precisa ficar sete dias em isolamento em um hotel e mais três dias em casa.