Bolsa sobe puxada por anúncio de dividendos da Petrobras; dólar cai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira reverteu as perdas do início do dia e fechou em alta nesta quinta-feira (11), consolidando sua sexta sessão seguida de ganhos. Já o dólar voltou a cair, enquanto o mercado segue acompanhando a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso.

O Ibovespa subiu 0,75%%, a 108.256 pontos, acumulando alta de 6,3% nos últimos seis pregões. O dólar caiu 0,22%, a R$ 4,940.

Os mercados de juros futuros apresentaram queda, especialmente os mais longos, na expectativa de novidades sobre o arcabouço fiscal e refletindo ainda os dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos, divulgados nesta quinta. Os contratos com vencimento para janeiro de 2024 foram de 13,27% para 13,25%. Os para 2025 saíam de 11,73% para 11,65%, e os com vencimento em 2026, de 11,36% para 11,22%.

A Bolsa brasileira começou o dia com perdas, pressionada pelas ações da Vale, que fecharam a sessão em queda de 1,85% em meio ao recuo nos contratos futuros do minério de ferro, por conta de preocupações com a economia da China.

O país asiático divulgou nesta quinta que os preços ao consumidor subiram no ritmo mais lento em mais de dois anos em abril, o que sinaliza que sua recuperação econômica pode não estar ocorrendo na velocidade esperada.

Durante a tarde, porém, o Ibovespa reverteu a queda, impulsionado pela alta da Petrobras, que registrou alta de 2,51% nas ações ordinárias e de 3,66% nas preferenciais após ter divulgado a distribuição de R$ 24,7 bilhões em dividendos.

As ações da Eletrobras também viraram ao longo do dia. A empresa terminou a sessão com alta de 0,69% nas ações ordinárias e 0,88% nas preferenciais, mesmo com ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à privatização da companhia.

"A Eletrobras foi privatizada, me parece que por R$ 36 bilhões. Para que o governante queria o dinheiro? Para pagar juro da dívida interna dele. Hoje, não temos [a] estatal e ainda estamos devendo muito", disse Lula nesta quinta.

O presidente chamou o modelo de privatização da empresa de "sacanagem" e afirmou que os Correios e a Petrobras não passarão por desestatização.

Registraram alta, ainda, ações de Itaú (0,97%) e Localiza (2,98%), que acompanharam a Vale e a Petrobras entre as mais negociadas da sessão.

A redução nos contratos futuros também apoiou a Bolsa, pois beneficia empresas sensíveis à mudança nos juros, como as do setor de varejo e consumo.

**INFLAÇÃO DA CHINA IMPULSIONA DÓLAR**

Já o dólar abriu em alta, valorizando-se ante várias divisas após a divulgação dos dados de inflação da China. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de moedas fortes, teve alta de 0,59% nesta quinta.

No Brasil, porém, a moeda fechou queda, justificada pela atratividade da Bolsa e dos juros do país.

"Possivelmente há uma correção técnica do mercado e ingresso de fluxo estrangeiro por conta do atual nível de juros do Brasil [hoje em 13,75% ao ano], que é atrativo, e do dia positivo para a Bolsa", diz Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest.

Há, também, expectativa positiva em relação à tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso. Uma parcela do mercado acredita que os parlamentares vão aperfeiçoar o texto, em especial quanto às punições aplicadas ao governo em caso de não cumprimento da meta fiscal.

Pela manhã, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao produtor subiu 0,2% no mês passado e avançou 2,3% nos 12 meses até abril. Esse foi o menor aumento numa base anual desde janeiro de 2021 e seguiu um avanço de 2,7% em março. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3% em abril e elevação de 2,4% na comparação anual.

A desaceleração dos preços ao produtor ampliou a leitura de que a inflação norte-americana está cedendo, o que reforça a expectativa de que o Federal Reserve mantenha seus juros inalterados em sua próxima decisão de política monetária.

Nesse cenário, os índices Dow Jones e o S&P 500 recuaram 0,66% e 0,17%, respectivamente, pressionados por uma queda de 8,73% nas ações da Disney, que divulgou queda no número de assinantes do seu serviço de streaming. Já o Nasdaq, índice de tecnologia, subiu 0,18%.

O PacWest Bancorp despencou 22,61% depois de relatar queda nos depósitos na semana passada e prometer um adicional de US$ 5,1 bilhões de seus empréstimos ao banco central.

O Índice KBW de Bancos Regionais tinha queda de 2,04%, a caminho da quarta sessão seguida de perdas.