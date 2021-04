Bolsa sobe e fecha acima dos 118 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa de Valores brasileira encerrou a sessão desta quinta-feira (8) acima dos 118 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro deste ano. O Ibovespa, principal índice acionário do país, encerrou em alta de 0,59% aos 118.313 pontos, ainda na esteira do exterior diante do maior otimismo em relação à recuperação da economia mundial.

Para o analista da Clear Corretora Rafael Ribeiro, parte da performance da Bolsa nesta sessão refletiu o alívio na curva de juros, que foi suficiente para engatilhar recuperação de ações ligadas ao mercado doméstico.

"Na ponta positiva, os destaques ficaram para as ações de ecommerce, com Magazine Luiza e Via Varejo. Na ponta oposta os papéis da Petrobras recuaram com os estoques acima do esperado de gasolina nos Estados Unidos, o que zerou os ganhos do petróleo, além de refletir a fala do presidente Jair Bolsonaro [da véspera] que afirmou que a política de preços da estatal pode mudar após o aumento do preço do gás feito pela Petrobras nesta semana, de 39%", afirmou Ribeiro.

As ações da Magazine Luiza encerraram em alta de 8,28%, enquanto os papéis da Via Varejo subiram 4,96%. As ações da Petrobras fecharam em queda de 1,29% (preferenciais, sem direito a voto) e recuo de 1,69% (ordinárias, com direito a voto).

O dólar, por sua vez, encerrou em queda de 1,27%, cotado em R$ 5,5740, revertendo a alta da véspera, com o real na dianteira dos mercados globais de câmbio numa sessão também marcada por otimismo sobre a recuperação econômica global.