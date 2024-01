Bolsa sobe e dólar recua para R$ 4,89 na manhã desta sexta (5)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado financeiro local começou a sexta-feira (5) em tom positivo. Por volta das 11h09, o Ibovespa tem alta de 0,27%, a 131.592 pontos, e o dólar cai 0,29%, a R$ 4,8916.

Investidores repercutem a divulgação do relatório de criação de empregos não-agrícolas nos Estados Unidos em dezembro, o payroll. Foram 216 mil contratações líquidas em dezembro, informou o Departamento do Trabalho dos EUA nesta sexta. O número é bem maior que o esperado pelos economistas consultados pela Reuters, que previam abertura de 170 mil empregos.

Já o pagamento médio por hora aumentou 0,4% em dezembro, mantendo o mesmo ritmo de crescimento do mês passado. Na comparação anual, a alta foi de 4,1%.

Um mercado de trabalho mais forte do esperado, com aumento dos salários é um risco para a inflação americana. Por lá, o aumento de preços somou 3,1% de novembro de 2022 a novembro de 2023, acima da meta de 2% do Fed, o banco central americano.

Com uma baixa taxa de desemprego (3,7%) estável e com a atividade econômica resiliente, o Fed pode escolher manter a taxa de juros altas para combater a inflação, sem prejuízo para a economia. Atualmente, o juro está na faixa de 5,25% a 5,50% e a aposta de economistas é que baixaria já em março. Com os recentes dados do mercado de trabalho americano, tal aposta perde força.

Dados da véspera publicados pela ADP mostraram a criação de 164 mil postos de trabalho no setor privado dos EUA, leitura acima do esperado.

"Esses resultados reforçam nossa visão de que o mercado de trabalho americano permanece apertado, apesar de alguns sinais de desaceleração suave no período recente", disse a XP em relatório.

Na quinta (4), o Ibovespa recuou 1,21%, a 131.226 pontos, impactado pelo recuo do petróleo. O dólar, por sua vez, fechou em leve queda de 0,17%, a R$ 4,9063.