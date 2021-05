Bolsa sobe 1,76% e volta aos 122 mil pontos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar fechou em queda de 0,94%, a R$ 5,2280, nesta sexta-feira (7). Este é o menor valor desde 14 de janeiro, quando estava a R$ 5,2070. Na semana, a moeda caiu 3,70%, maior desvalorização desde a última semana de novembro.

Na quarta (5), o Banco Central elevou a Selic de 2,75% a 3,50% ao ano, dentro do esperado, sinalizando mais uma elevação de 0,75 ponto na próxima reunião, em junho.

Juros mais altos fortalecem o real por meio do carry trade, prática de investimento em que o ganho está na diferença do câmbio e do juros. Nela, o investidor toma dinheiro a uma taxa de juros menor em um país, no caso, os Estados Unidos, para aplicá-lo em outro, com outra moeda, onde o juro é maior, como o Brasil.

O dólar turismo está a R$ 5,383.

Já o Ibovespa subiu 1,77%, a 122.038,11 pontos, maior valor desde 14 de janeiro (quando estava a 123.480,52 pontos). Investidores veem espaço para continuidade dos estímulos nos Estados Unidos com número de criação de empregos fraco em abril. Na semana, a Bolsa subiu 2,64%.

A economia dos EUA criou apenas 266 mil vagas de trabalho em abril, depois de abrir 770 mil em março, segundo dados do Departamento de Trabalho desta sexta. O dado veio bem abaixo do esperado. Economistas consultados pela agência de notícias Reuters previam abertura de 978 mil postos de trabalho no mês passado.

"É uma combinação de dois fatores. Em parte, isso pode ser explicado pelo fato de ainda haver muitas pessoas recebendo auxílio emergencial por conta do coronavírus lá, e isso vai até setembro. E também existe a questão de a economia não estar ainda 100% reaberta", afirma Leonardo Milane, sócio e economista da VLG Investimentos e professor da FIA.

Segundo ele, a reação dos mercados não foi ruim pela percepção de serem dois efeitos temporários e os resultados das empresas americanas no primeiro trimestre virem muito fortes.

"Este dado foi um ponto fora da curva em relação à tendência de melhora da economia americana, que deve acelerar daqui até o final do ano. Além disso, uma recuperação do mercado de trabalho mais amena ou não tão rápida poderia indicar uma menor pressão inflacionária, o que aliviaria a expectativa do mercado de que o Fed [banco central americano] pudesse voltar a subir juros. Se o mercado está menos aquecido, menos necessidade de o Fed subir juros a curto e médio prazo", diz Milane.

O S&P 500 fechou em alta de 0,74% e o Dow Jones, de 0,66%, ambos em pontuações recordes. Nasdaq subiu 0,88%.

No Brasil, a CCR capitaneou os ganhos do Ibovespa, com salto de 10,25%, após a Andrade Gutierrez avisar a administradora de concessões de infraestrutura sobre intenção de vender sua participação de 14,86% na empresa, diante de uma oferta vinculante feita pela IG4 Capital Investimentos.

A Embraer teve a segunda maior alta do índice, com ganhos de 7,40%.

"Uma notícia sobre a Embraer hoje é que a divisão de aviação agrícola da companhia atingiu uma marca de trinta e sete aviões vendidos até o final de abril. Isso representa o aumento 48% em relação às vinte e cinco aeronaves comercializadas em todo o ano de 2020", afirma Stefany Oliveira, analista da Toro Investimentos.

Shoppings também tiveram forte alta na sessão. Iguatemi subiu 6,84% e Multiplan, 4,24%.

De acordo com dados do IBGE, o comércio varejista teve queda de 0,6% em março com relação a fevereiro, um recuo menor do que o esperado pelo mercado.Em relação a março de 2020, fase inicial da pandemia, as vendas do comércio subiram 2,4%.

Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE, indicou que, em meio a restrições ao comércio não essencial, hipermercados e supermercados absorveram parte da demanda de outros segmentos do varejo. Ou seja, houve uma espécie de migração do consumo.

Segundo Santos, hipermercados e supermercados respondem por cerca de 50% da pesquisa. "Há um efeito de substituição, concentrando a venda de produtos de outras atividades", sinalizou.

Na ponta negativa, Locaweb recuou 2,63%, na quarta queda na semana, em movimento de correção após subir 25,9% em abril. A Locaweb, cuja ação passou a fazer parte do Ibovespa neste mês, reporta balanço no próximo dia 12.