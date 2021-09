Bolsa sobe 0,80% impulsionada por varejo e construção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa de Valores brasileira iniciou a semana em alta, com ganhos de 0,80%, aos 117.868 pontos, após a queda acima de 3% na semana passada.

Entre os destaques positivos estão setores que sofreram nos dias anteriores, como varejo e construção, aponta Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora. As ações do Pão de Açúcar, por exemplo, encerraram com alta de 6,75%, enquanto os papéis da MRV subiram 3,8%.

"O dia não foi melhor por conta da queda das ações da Vale em reação à derrocada do minério de ferro em meio às recentes ações da China para limitar os volumes de aço no resto do ano", afirma Ribeiro. Os papéis da mineradora fecharam em queda de 1,57% nesta segunda (6).

Ainda no campo das commodities, as ações da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que não estão no Ibovespa, estiveram entre os destaques positivos do pregão.

Os papéis subiram 6,9%, a R$ 13,50, em meio à escalada no preço do alumínio, que atingiu o maior nível em dez anos, na esteira do golpe de Estado na Guiné. O país africano é detentor das maiores reservas mundiais de bauxita, um minério usado na produção de alumínio.

Segundo Paschoal Paione, gestor de commodities da Garin Investimentos, o alumínio é a commodity predileta hoje no cardápio. A oferta já estava limitada, e no curto prazo a matéria-prima está sofrendo ainda mais com os possíveis desenvolvimentos na Guiné, aponta Paione.

"Além disso, do lado da demanda, o alumínio é um dos metais que mais serão beneficiados com o processo de descarbonização", diz o gestor.

Em um dia de menor liquidez nos mercados por conta do feriado do feriado de Dia do Trabalho nos Estados Unidos, também foram destaque os frigoríficos Minerva e Marfrig, que viram suas ações fecharem a sessão com fortes ganhos, após declararem que suas vendas não serão abaladas pelos dois casos atípicos da doença da vaca louca confirmados no Brasil na semana passada, um em Nova Canaã do Norte (MT) e outro em Belo Horizonte (MG).

As exportações de carne bovina do Brasil para a China foram suspensas no sábado (4) após a confirmação dos registros pelo Ministério da Agricultura. O país asiático é o maior importador do produto brasileiro.

No câmbio, o dólar fechou em queda de 0,17%, cotado a R$ 5,1760.

Já o preço do petróleo Brent, referência mundial, recuou 0,54%, a US$ 72,22 (R$ 373,86).

Destaque ainda para a alta recente no preço do bitcoin, na expectativa de que El Salvador se torne nesta terça-feira (7) o primeiro país a usar o criptoativo como moeda oficial. O bitcoin subiu 0,76% nesta segunda-feira, aos US$ 51.958 (R$ 268,97 mil).