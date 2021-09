Bolsa sobe 0,52% no dia em que PIB fica na contramão do esperado pelo mercado

Na terça (31), a Bolsa havia recuado 0,80%, fechando com 118.781 pontos, encerrando agosto com uma queda acumulada de 2,48%.

“Apesar dos riscos político, fiscal, a crise hídrica e agora o PIB abaixo do esperado, a Bolsa já vinha sofrendo nos últimos tempos, inclusive se descolando do exterior”, comenta Oliveira.

O resultado do PIB veio na contramão do esperado pelo mercado, que projetava crescimento de 0,2%, segundo analistas consultados pela agência Bloomberg.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa de Valores brasileira fechou com alta de 0,52%, a 119.395 pontos, nesta quarta-feira (1º), data em que a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) apontou decréscimo de 0,1% da economia no segundo trimestre, na comparação com o trimestre anterior.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.