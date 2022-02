Bolsa resiste à inflação nos EUA, que derruba ações americanas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado de ações brasileiro conseguiu sua terceira alta consecutiva nesta quinta-feira (10), mesmo após a divulgação de dados que reforçaram a aceleração da inflação nos Estados Unidos.

A alta nos preços por lá deve resultar em aumento dos juros e, por consequência, maior rentabilidade dos títulos do Tesouro americano. Isso, em tese, diminui o interesse de investidores por aplicações em países emergentes, como o Brasil. Mas não é o que está acontecendo.

O Ibovespa fechou em alta de 0,81%, a 113.367 pontos. O índice de referência do mercado brasileiro soma 8,15% de ganhos em 2022.

No mercado de câmbio, o real não resistiu à pressão e acabou perdendo valor frente ao dólar. A moeda americana subiu 0,26%, a R$ 5,24, depois de ter passado quase todo o dia em queda. No acumulado deste ano, porém, a divisa estrangeira está em queda de 6%.

Diferente do que era esperado por analistas para este ano, investidores estrangeiros estão se arriscando no mercado brasileiro, mesmo diante da expectativa de que o Fed (Federal Reserve, o Banco Central americano) tire a sua taxa de juros do zero a partir de março.

Esses investidores perceberam que, com o real e as ações de empresas brasileiras excessivamente descontados, o Brasil traz oportunidades de lucros enquanto o mercado acionário dos EUA passa por uma correção.

Nesta quinta, o Ibovespa também foi favorecido por mais um dia de alta das empresas do setor de commodities.

Com o minério de ferro subindo devido à expectativa de crescimento da construção civil na China, as ações da Vale fecharam em alta de 2,69%.

Apesar da queda de 0,23% petróleo nesta sessão, o preço do barril do tipo Brent continua no maior patamar desde 2014, cotado a US$ 91,34 (R$ 475,83). As ações da Petrobras subiram 1,53%.

Também há no Brasil uma vantagem para as aplicações em renda fixa. Com uma taxa básica de juros a 10,75% ao ano e uma inflação anual prevista para 5,4%, o país está entre aqueles que oferecem os juros reais mais vantajosos do planeta.

Nos Estados Unidos o dia foi de fortes baixas. A bolsa de tecnologia Nasdaq mergulhou 2,10% e levou para o fundo com ela o S&P 500. O índice de referência para as ações negociadas em Nova York caiu 1,81%.

Empresas listadas na Nasdaq têm grande potencial de crescimento, mas dependem de crédito para viabilizar investimentos. Em caso de confirmação de elevação dos juros, essas companhias terão seu custo operacional aumentado. Isso representa uma potencial queda nos lucros dos investidores.

O pessimismo também afetou as maiores companhias dos Estados Unidos nesta quinta. É o que revela a queda de 1,47% do índice Dow Jones, que segue algumas das mais sólidas empresas do país.

Embora o Fed ainda não tenha começado a subir os juros e nem informado qual será o tamanho e a velocidade do aperto no crédito, após mais uma alta da inflação, analistas passaram a ter poucas dúvidas sobre a tomada de medidas mais agressivas pela autoridade monetária americana.

"Isso coloca mais pressão no Fed para manter o pé no acelerador do aumento de juros", disse ​Andrey Nousi, fundador da Nousi Finance.

"Espera-se que o Fed assuma uma postura mais dura na escalada da alta de juros. Até então já estava ligeiramente entendido que iria ocorrer uma alta na casa de 0,25 ponto percentual. Agora, já é quase certo ao mercado que o aumento será de 0,50 ponto percentual", comentou Felipe Izac, sócio do escritório Nexgen Capital.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram de forma sólida em janeiro, com o maior aumento anual da inflação em 40 anos.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,6% no mês passado, após alta de 0,6% em dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta. Nos 12 meses até janeiro, o índice saltou 7,5%, maior avanço anual desde fevereiro de 1982, e após avanço de 7% em dezembro.

O salto marca o quarto mês seguido de altas superiores a 6% na base anual. Economistas consultados pela agência Reuters previam alta de 0,5% para o índice no mês e avanço de 7,3% na base anual.

Na Europa, o índice Euro Stoxx 50, que acompanha o desempenho das ações de 50 das maiores empresas da região, fechou em queda de 0,17%. A Bolsa de Paris caiu 0,41%, enquanto Londres e Frankfurt subiram 0,38% e 0,05%, respectivamente.