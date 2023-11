Bolsa recua e dólar sobe a R$ 4,9081 com investidores de olho na inflação dos EUA

Enquanto isso, no Brasil, investidores continuam de olho no risco fiscal, em meio a discussões sobre a mudança da meta de zerar o déficit em 2024.

O que mais pressionou a rentabilidade da renda fixa americana, porém, foi a expectativa de que a taxa básica de juros do país continue a níveis elevados por mais tempo. Ela está no maior patamar desde 2001, entre 5,25% e 5,50%. A expectativa do mercado é que ela comece a baixar no meio de 2024.

Em sua justificativa, a Moody's citou grandes déficits fiscais e um declínio na capacidade de pagamento da dívida como riscos para a economia americana, fatores que ajudaram a elevar os juros dos treasuries (títulos do Tesouro americano) no último mês.

