Bolsa lança índice com melhores empresas para se trabalhar; veja lista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A B3 anunciou nesta terça-feira (19) um novo índice do mercado de ações -o Índice GPTW B3- que vai reunir os papéis na Bolsa de Valores das melhores empresas para se trabalhar no país, segundo ranking elaborado pela consultoria global Great Place to Work.

A varejista Magazine Luiza ficou em primeiro lugar no ranking GPTW Brasil 2021 em uma lista de 150 melhores empresas brasileiras para se trabalhar, divulgada nesta segunda-feira (18) pela consultoria. O Itaú Unibanco ficou em segundo lugar, no recorte entre aquelas com 10 mil funcionários ou mais.

Vivo, Ambev e Santander Brasil também aparecem nas primeiras colocações no levantamento da consultoria e, portanto, devem igualmente ter espaço de destaque na carteira do índice de ações, que será lançado oficialmente no mercado em janeiro de 2022.

Entre as empresas brasileiras com mil a 9.999 funcionários, B3, Cielo, Getnet, Intelbras e Wiz estão entre aquelas com ações negociadas na Bolsa no ranking da GPTW.

"Para entrar no ranking que avalia os melhores ambientes para se trabalhar, as companhias e suas lideranças precisam estar embarcadas em um processo constante de transformação cultural e melhoria do ambiente de trabalho, que traga para o centro do debate as relações entre as pessoas, o desenvolvimento dos funcionários e que também gere impacto positivo para os negócios", afirmou Ruy Shiozawa, presidente da Great Place to Work Brasil, durante evento virtual com jornalistas.

"Esse índice vai dar a oportunidade do mercado enxergar isso de forma ainda mais palpável", acrescentou o executivo. Segundo Shiozawa, as pesquisas são baseadas nas respostas dos próprios colaboradores das empresas, que são feitas de forma voluntária e confidencial.

O executivo afirmou ainda se tratar do primeiro índice de ações do mercado global elaborado com base no ranking da GPTW.

Em uma análise retroativa para entender como teria se comportado esse grupo de empresas na Bolsa, os dados da B3 mostraram que as ações selecionadas para o índice registraram valorização composta de 19,5% nos últimos 12 meses, até 19 de agosto, contra 16,1% do Ibovespa.

"As melhores empresas para se trabalhar têm melhor desempenho no mercado", disse o presidente da consultoria.

"É um desempenho passado, sem indicações de resultados futuros, mas que permite que a gente mostre aos investidores, às empresa e ao mercado que investir em ESG e no ambiente de trabalho tem gerado resultado positivo", afirmou Luís Kondic, diretor executivo de produtos listados e dados da B3.

Kondic explicou que serão considerados critérios de liquidez para os rebalanceamentos da carteira do novo índice, que vão ocorrer em periodicidade quadrimestral.

Segundo o diretor da B3, a carteira do fundo em maio de 2021 seria composta por ações de 33 empresas, das quais 11 estão no ranking das 150 melhores empresas da GPTW.

Os dois terços restantes são compostos por empresas que são certificadas pela consultoria no período válido para a pesquisa, que vai de junho de 2020 até maio de 2021, mas que não figuraram no levantamento.

O diretor da B3 afirmou que as empresas no grupo das 150 melhores para se trabalhar terão um peso dobrado na composição do índice.

"Os temas ESG vão nortear a nova forma de pensar o negócio das companhias e do investidor olhar as finanças em todo o mundo", disse Kondic.