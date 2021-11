Bolsa inicia correção depois de renovar pior resultado em um ano

O petróleo Brent recuava 2,73%, a US$ 79,02 (R$ 438,27). Desde 1º de outubro deste ano o barril da commodity não fecha abaixo de US$ 80.

"Em dia sem um condutor principal entre as notícias, o mercado está fazendo uma correção depois dos últimos pregões de alta do dólar", disse o analista-chefe da Toro Investimentos, Rafael Panonko.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os mercados de ações e de câmbio do país realizavam correções nesta sexta-feira (19) após uma sequência de resultados que refletem a percepção de aumento do risco fiscal do país devido às perspectivas de aumentos de gastos do governo e de piora da atividade econômica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.