Bolsa fecha em alta e dólar cai para R$ 5,0220

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - As ações do GPA (Grupo Pão de Açúcar) foram o destaque do pegão nesta segunda-feira (21), chegando a subir 8,87% na máxima, encerrando em alta de 7,88%.

A forte valorização vem após o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicar no domingo (20) que o empresário Michael Klein começou a montar uma posição acionária no GPA. Ainda de acordo com a nota, Klein, acionista Via Varejo, tem interesse em comprar o GPA caso o Casino decida vender sua posição. Abílio Diniz também estaria interessado em comprar o GPA.

Já o Ibovespa fechou em alta de 0,67%, a 129.264,96 pontos, apoiado principalmente no desempenho das ações da Petrobras, e na trajetória positiva das Bolsas em Wall Street.

As ações preferenciais (mais negociadas) da Petrobras subiram 2,22% e as ordinárias (com direito a voto) tiveram alta de 2,09%, com o avanço do petróleo em meio à queda do dólar e pausa nas negociações para encerrar sanções dos Estados Unidos ao petróleo do Irã. O Bank of America estimou que os preços do Brent podem chegar a US$ 100 por barril em 2022.

O dólar fechou em queda de 0,96%, a R$ 5,0220.

As ações preferenciais (sem direito a voto) da Eletrobras avançaram 3,42%, com a MP (medida provisória) que abre caminho para a privatização da elétrica na Câmara dos Deputados. O relator da MP na Casa afirmou que manteve em seu parecer 95% do texto já aprovado pelo Senado e acrescentou que o relatório conta com o apoio da maioria dos líderes de bancada da Câmara.

Em Wall Street, o S&P 500 subiu 1,40%, Dow Jones teve alta de 1,76% e Nasdaq ganhou 0,79%.