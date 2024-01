Bolsa exclui ações da Gol de índices após pedido de recuperação judicial nos EUA

Também nesta segunda, o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York autorizou um pedido de liberação de empréstimo. A companhia disse que começaria o processo legal nos EUA com este compromisso de financiamento de US$ 950 milhões (R$ 4,676 bilhões) na modalidade DIP (debtor in possession).

Eles também não poderão executar, contra os devedores ou seus bens, sentenças obtidas antes do início do processo de "Chapter 11", entre outros impedimentos.

Com isso, as partes -sejam pessoas físicas, sócios, corporações, estrangeiras ou nacionais- ficam proibidas de abrir ou dar continuidade a quaisquer ações judiciais ou administrativas contra os devedores, entre outros impedimentos.

As ações preferenciais da companhia (GOLL4) continuarão sendo negociadas normalmente, mas passam a ser listadas na B3 sob o título de "Outras Condições" a partir do pregão de terça.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.