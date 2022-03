Bolsa do Brasil volta a fechar às 17h para acompanhar EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A B3, a Bolsa de Valores do Brasil, retoma seu horário normal de negociações de ações nesta segunda-feira (14), que é das 10h às 17h (horário de Brasília). A mudança ocorre devido ao início do horário de verão nos Estados Unidos neste domingo (13).

Com a mudança, a B3 volta a disponibilizar o horário entre 17h30 e 18h para as negociações do after market, como é chamado o período extra para envios e cancelamentos de ofertas.

Desde novembro do ano passado os pregões eram realizados entre 10h e 18h. O acréscimo de uma hora ao final das sessões é um ajuste feito anualmente para que o fechamento do mercado brasileiro esteja em sincronia com o encerramento da Bolsa de Nova York.

As negociações no distrito financeiro de Wall Street terminam sempre às 16h do horário local, quando são 17h em Brasília.

A cada início de março, os americanos adiantam seus relógios em uma hora devido ao início do horário de verão no país. Em novembro, eles voltam a atrasar o ponteiro para o horário de inverno.

Caso a B3 não ajustasse também o seu fechamento em março, portanto, os negócios no Brasil seriam finalizados depois do encerramento dos EUA durante o horário de verão americano.

Investidores estrangeiros representam a maior fatia do volume negociado na Bolsa do Brasil. Atualmente isso significa 53% do total. O saldo desse investimento estrangeiro no mercado acionário brasileiro em 2022 está em R$ 71 bilhões.