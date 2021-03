Bolsa de Valores brasileira seguirá aberta durante feriado antecipado em SP

Além da compra e venda de ações e demais ativos de renda variável, a Bolsa de Valores também opera a compra e venda de ativos de renda fixa, derivativos, empréstimo de ativos, operações com títulos do agronegócio e de garantias.

Para tentar frear a disseminação do coronavírus na capital paulista, a prefeitura antecipou para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário de São Paulo do ano que vem.

