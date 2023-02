Bolsa cai e dólar sobe após abertura dos negócios nos EUA, na expectativa por Powell

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa iniciou uma trajetória de queda mais clara e o dólar começou a subir depois da abertura dos negócios em Nova York, no final da manhã desta terça-feira (7), na expectativa pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos.

Às 12h00 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em baixa de 0,30%, a 108.390 pontos. O dólar comercial à vista subia 0,23%, a R$ 5,187.

Os juros apresentam queda nesta terça-feira, após quatro dias seguidos de alta. Os contratos para 2024 subiam de 13,80% no fechamento desta segunda-feira (6) para 13,66% ao ano. No vencimento em 2025, a taxa recuava de 13,22% para 13,09%. Para 2027, as taxas caíam de 13,09% para 13,05%.

Em Nova York, os índices Dow Jones e S&P 500 abriram em queda de 0,30%, enquanto o Nasdaq apresentava estabilidade perto das 12h00 (horário de Brasília).

O discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, marcado para esta tarde, atrai a atenção de investidores do mundo inteiro. É a primeira manifestação do dirigente da autoridade monetária americana após a divulgação dos dados de emprego no país, feita na última sexta-feira (3).

"Dado que ele adotou uma postura mais neutra na sua última aparição, investidores vão buscar no seu tom novas pistas sobre se os dados de sexta-feira alteram o panorama", diz a Guide Investimentos em relatório.

No Brasil, as tensões entre governo e Banco Central ainda estão no radar do mercado. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adotou um tom mais conciliador, após a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano.

"A ata do Copom veio melhor do que o comunicado. Uma ata mais extensa, mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do Ministério da Fazenda. Uma ata mais amigável em relação aos próximos passos que precisam ser tomados", afirmou o ministro.

Por outro lado, Haddad sinalizou que haverá um reajuste de salário para os servidores públicos federais este ano.