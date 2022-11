Bolsa cai após encontro de Haddad com banqueiros; dólar e juros sobem

Os analistas também ressaltaram que períodos quase simultâneos de vendas, como Black Friday e Natal, além da Copa do Mundo, geram dúvidas no mercado.

"Necessário ponderar que a varejista que estiver vendendo mais, em termos de volume, estará no topo das reclamações, dado o volume de entregas e interações maior que as demais", destacou a Ativa, em boletim.

Levantamento de Einar Rivero, da TradeMap, realizado logo após o evento da Febraban apontou que houve queda generalizada das ações da Bolsa. Rivero ainda destacou que, entre as ações do Ibovespa, só a CSN subiu (0,81%) nesta sessão.

"O mercado vê mal a nomeação do Haddad porque o enxerga como um político clássico de esquerda, com convicções sobre economia", disse Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus.

No ramo das finanças há preferência por nomes historicamente comprometidos com a redução do risco fiscal, ou seja, com o maior controle de gastos públicos, o que na avaliação do setor pode reduzir a inflação e os juros, criando condições mais favoráveis para atrair investidores para o país.

Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, disse que a participação de Haddad, apesar de boa quanto ao conteúdo do discurso, deixou impressões que reforçaram preocupações do mercado.

No mercado de juros futuros do Brasil, a taxa anual dos contratos DI (depósitos interbancários) para 2024 subiu de 14,31% para 14,44%, depois de ter recuado na véspera.

Financistas buscavam no evento informações do texto final da PEC da Transição e mais pistas sobre como o possível indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a economia conduzirá a política fiscal. O ex-prefeito de São Paulo, porém, dirigiu seus comentários à necessidade de priorizar a reforma tributária em 2023.

