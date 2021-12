Bolsa avança a 109 mil pontos com impulso da Vale

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os setores de mineração e siderurgia puxavam a alta da Bolsa de Valores brasileira na abertura da sessão desta segunda-feira (13).

Às 10h43, o Ibovespa, índice referência do mercado de ações doméstico, avançava 1,16%, a 109.009 pontos. O dólar avançava,0,19% a R$ 5,6260, refletindo as expectativas de elevação dos juros nos Estados Unidos.

Os papéis da Vale subiam 3,30% e lideravam os ganhos, seguidos por Usiminas e CSN, que avançavam 2,95% e 2,89%, nessa ordem.

As altas ocorriam em meio à disparada nos preços dos contratos futuros de minério de ferro na China, após declarações do governo indicarem que o país irá se concentrar na estabilidade econômica no próximo ano, indicando estímulos para impulsionar a demanda.

Além disso, a Vale informou nesta segunda que a sua subsidiária Vale Canada celebrou um contrato vinculante com a Nucor Corporation para vender sua participação de 50% na CSI (California Steel Industries).

Como resultado dessa transação, a Vale receberá US$ 400 milhões (R$ 2,23 bilhões) por 50% do valor da empresa, ajustado pela dívida líquida e capital de giro no fechamento do acordo. O fechamento da operação está previsto para o primeiro trimestre de 2022.

Nesta quarta-feira (15), o Fomc (comitê de política monetária do Federal Reserve, o banco central dos EUA), deverá dar pistas sobre a elevação dos juros do país, hoje em um intervalo entre zero e 0,25%.

Os Estados Unidos registraram a maior inflação em quase 40 anos e o aumento dos juros é aguardado para o primeiro semestre de 2022.

No mercado de petróleo, o barril do Brent caía 0,51%, a US$ 74,77 (R$ 418,15).