Bolsa avança a 106 mil pontos com impulso da PEC dos Precatórios

No mercado de petróleo, o barril do Brent subia 2,84%, a US$ 71,65 (R$ 406,66).

O índice de referência para o mercado de ações do país saltou 3,66% nesta quinta-feira (2), movimento estimulado principalmente pela PEC dos Precatórios, mas que também acompanhou uma forte recuperação dos mercados dos Estados Unidos um dia após a liquidação gerada pela notícia da chegada ao país de um paciente infectado com a variante ômicron.

