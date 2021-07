Bob's é condenado a indenizar funcionária obrigada a comer lanche

A ex-funcionária, no entanto, recorreu ao TRT, que elevou a indenização para R$ 6.000. A ação foi impetrada em 20 de julho de 2020. A decisão do tribunal foi tomada no último dia 10.

Isso ocorreu até o final de 2018, segundo informações do TRT, quando a empresa passou, conforme testemunha ouvida no processo, a fornecer refeição completa.

Conforme depoimentos tomados ao longo do processo, os empregados "não podiam levar comida e, por isso, se alimentavam com a refeição entregue, que era apenas um sanduíche".

A advogada Ana Claudia de Souza Santana, que representa a ex-funcionária do Bob's, afirma que o valor é muito baixo diante do que ocorreu. "Nós todos sabemos que comer fast food faz muito mal", disse.

A decisão é da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Minas Gerais e cabe recurso.

