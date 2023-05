BNDES terá R$ 20 bi em linha de crédito para inovação, afirma Mercadante

Na abertura do evento, em comemoração ao dia da indústria, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, afirmou que é importante apoiar uma reforma tributária e a implantação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que unificaria diversos tributos.

Mercadante também afirmou que o BNDES deve reduzir os dividendos, adiar ou parcelar a devolução de recursos ao Tesouro e trabalhar com um novo fator deflator para as operações do banco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou na última quarta-feira (24) R$ 20 bilhões em recursos para investimentos em inovação no país, segundo o presidente do banco de fomento, Aloizio Mercadante.

