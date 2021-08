BNDES e governo do Tocantins vão ouvir quilombolas no Jalapão sobre concessão de parque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a possível concessão do Parque Estadual do Jalapão à iniciativa privada, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e o governo do Tocantins vão ao Jalapão para ouvir quilombolas que dependem do turismo local e devem ser afetados pelo projeto.

A concessão será discutida com a população das comunidades de Boa Esperança, Carrapato, Mumbuca, Formiga, Prata e Rio Novo durante uma consulta pública que deve ser aberta em setembro.

Na última terça (24), a Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou um projeto de lei que autoriza a venda de três parques estaduais. Entre eles, está o Parque Estadual do Jalapão, que tem 34 mil quilômetros quadrados e é uma das principais atrações turísticas do estado. Em 2019, o local recebeu quase 50 mil de viajantes.

Na semana anterior, o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública para que o governo promova uma consulta prévia, livre e informada às comunidades quilombolas que serão atingidas.​