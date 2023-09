BNDES aprova R$ 10 bilhões para financiamento de obras do novo PAC em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou a aprovação de R$ 10 bilhões para serem usados em projetos do novo PAC (Programa de Aceleração e Crescimento) no estado de São Paulo.

O contrato com o governo estadual, gerido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), será assinado na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a sua recuperação da cirurgia do quadril.

O empréstimo deverá ser usado para a implantação do Trem Intercidades Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, e para adquirir trens para a extensão da Linha 2 - Verde, do Metrô. O primeiro projeto será custeado em R$ 6,4 bilhões. As melhorias na Linha 2 - Verde devem empregar R$ 3,6 bilhões.

O projeto do Trem Intercidades Eixo Norte envolve uma parceria público-privada para a implementação e operação de um trem de média velocidade que ligue São Paulo a Campinas. A linha expressa, que conectará somente as duas cidades, terá 101 km de extensão.

Financiamento também será usado para criar um serviço parador que ligará Francisco Morato a Jundiaí, passando por outros seis municípios, e para investir na Linha 7-Rubi, da CPTM. Esta liga São Paulo a Francisco Morato.

Para a Linha 2 - Verde do Metrô, 44 novos trens serão comprados para a sua ampliação. A linha será alongada em 8,2 km e terá oito novas estações até a estação Penha, onde se integrará à Linha 3 - Vermelha, do Metrô, e à Linha 11 - Coral, da CPTM.