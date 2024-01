BNDES anuncia financiamento para exportação de 39 aeronaves da Embraer

O BNDES entra em 2024 no segundo ano da gestão de Aloizio Mercadante. Desde que assumiu a presidência, em fevereiro de 2023, o petista vem defendendo uma atuação mais intensa do banco como financiador de grandes projetos na economia.

De acordo com o BNDES, o contrato da Embraer com a SkyWest Airlines permitirá a exportação de dez jatos E-175 (até 76 passageiros). Já a negociação com a American Airlines teve financiamento aprovado pelo banco para a venda de até 11 jatos E-175. O contrato com a Azorra, por sua vez, abrange até 18 aviões dos modelos E-195-E2 (até 146 lugares) e E-190-E2 (até 114 lugares).

O banco afirma que, além do desenvolvimento da indústria nacional de bens tecnológicos, a venda das aeronaves amplia e mantém empregos de elevada qualificação, além de gerar divisas importantes para a economia do país.

Conforme o banco, a medida abrange três contratos da empresa com a SkyWest Airlines, a American Airlines e a Azorra Aviation Holdings LLC. As operações, diz o BNDES, somam o equivalente a mais de R$ 7 bilhões em exportações.

