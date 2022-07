Blue Tech Solutions, ex-JB Duarte, quer comprar parte do Colégio Lapa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três semanas depois de anunciar a intenção de comprar parte do Grupo Rão, a Blue Tech Solutions E.Q.I. comunicou seus acionistas que fechou novo memorando de entendimento, agora para adquirir participação no Colégio Lapa, em São Paulo.

Até agosto do ano passado, a Blue Tech ainda era conhecida com Indústrias JB Duarte. No início de junho de 2022, a companhia acertou contrato com a Duomo Capital Partners para assessoramento na aquisição de participações societárias.

O memorando de entendimento com a Lapa Sistema de Ensino foi apresentado aos acionistas na sexta (1º). Yuri Maciel Dias da Silva, diretor de relações com investidores, afirma no comunicado que o colégio Lapa é uma tradicional instituição de ensino que já formou 54 mil alunos em cursos técnicos profissionalizantes e com forte atuação em educação a distância.

Em 7 de junho, a Blue Tech já tinha avisado do memorando de entendimento, conhecido no mercado pela sigla MOU, de aquisição acionário do Grupo Rão, rede de franquias alimentícias. Segundo o documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pela Blue Tech Solutions, o Rão fechou 2021 com faturamento de R$ 150 milhões e é o maior grupo de delivery do Brasil.