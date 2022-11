Bloqueios golpistas terminam em São Paulo

Já o Nordeste, região em que Lula teve quase 70% dos votos, tem apenas dois bloqueios no Maranhão no início da noite desta quarta.

Reduto bolsonarista, Santa Catarina é o estado com o maior número de bloqueios, com um total de 35. O Mato Grosso vem na sequência, com 31 registros até o momento.

Ainda assim, 13 estados seguem com vias obstruídas por apoiadores do presidente que se negam a aceitar a derrota nas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os protestos de bolsonoristas perderam força nas últimas horas, após o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgar um vídeo pedindo para seus apoiadores liberarem as rodovias que estão obstruídas. O mandatário diz que outras manifestações, em praças e locais públicas, são "do jogo democrático" e não comenta o teor golpista dos protestos.

