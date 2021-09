Bloqueio de caminhoneiros nas estradas pode levar a descarte de leite, diz indústria

Uma indústria de Minas Gerais diz que há risco iminente de paralisação das atividades, porque quatro caminhões com latas, usadas em produtos para lactentes, estão parados em um dos pontos de manifestação dos motoristas, segundo a Abia. A fábrica pode fechar as portas caso a matéria-prima não chegue ao local até o começo da tarde desta quinta (9).

