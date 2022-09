Black Friday deve voltar a atrair comprador de eletrônicos, diz pesquisa

Apesar do maior interesse por produtos de tíquete médio superior, o consumidor pode abrir mão da compra a depender do tamanho da promoção. A decisão vai ser pautada pelo preço, segundo aproximadamente 75% dos entrevistados.

