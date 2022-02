Binance investe R$ 1 bilhão e se torna sócia da Forbes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Binance, uma das principais corretoras de criptomoedas do mundo, anunciou o investimento de US$ 200 milhões (ou R$ 1,04 bilhão, na cotação atual) na aquisição de participação do grupo de mídia Forbes, segundo informação divulgada inicialmente pela rede de TV americana CNBC.

Isso tornaria a exchange uma das principais sócias, com direito a dois diretores e nove cadeiras em seu conselho. A informação foi confirmada pela própria corretora, nas redes sociais.

O movimento da Binance sobre a Forbes mostra a crescente influência do setor de criptomoedas. Este seria o primeiro grande investimento de uma empresa do segmento em uma propriedade de mídia tradicional, nos Estados Unidos.

A Forbes foi fundada em 1917 pelo jornalista escocês B. C. Forbes. Em 2014, ou seja, pouco antes de completar o seu centenário, a Forbes vendeu uma participação de 95% para a Integrated Whale Media, com sede em Hong Kong, por uma avaliação de US$ 475 milhões (R$ 2,4 bilhões).

Em breve, a Forbes será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código FRBS, de acordo com fontes ouvidas pela CNBC.