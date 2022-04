Bilionário Elon Musk diz que não tem casa e dorme em quartos de amigos

O Banco Mundial considera que vivem abaixo da linha da pobreza aqueles que têm menos de US$ 5,50 (equivalente a R$ 25,76) por dia, em países de renda média-alta. Em 2021, Musk ganhou o equivalente a US$ 2.154,78 (R$ 10 mil) por segundo, de acordo com a Forbes. Ainda de acordo com a revista, ele é a pessoa mais rica que já existiu.

O empresário disse que não se afeta com as críticas sobre sua concentração de riqueza. "Neste ponto, não faz muita diferença", declarou.

Questionado pelo entrevistador sobre o incômodo que alguns sentem sobre um só indivíduo concentrar a mesma riqueza que bilhões das pessoas mais pobres do mundo, Musk disse não considerar isso um problema, no caso dele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pessoa mais rica do mundo, o empresário sul-africano Elon Musk, CEO da Tesla e da Space X, afirma que não tem residência fixa. Em entrevista ao canal TED, que organiza a série de conferências TED Talks, o empreendedor -dono de uma fortuna estimada em US$ 264,6 bilhões (cerca de R$ 1,24 trilhão)- disse que circula por quartos de hóspede em casas de amigos.

