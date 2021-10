Beto Carrero e Playcenter se juntam para tentar comprar Hopi Hari

A proposta foi apresentada na última terça-feira (26) e será analisada na próxima assembleia de recuperação judicial do Hopi Hari, marcada para a próxima quarta (3). Segundo o grupo, o plano conta com apoio dos credores PrevHab e BNDES.

Em nota, o grupo afirma que o plano inclui a quitação da dívida de R$ 250 milhões do parque e a previsão de mais de R$ 150 milhões em investimentos para a recuperação do local.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Os parques Beto Carrero World e Playcenter se uniram para apresentar uma proposta de compra do parque Hopi Hari, localizado em Vinhedo (SP), que enfrenta um processo de recuperação judicial desde 2016. Wet'n Wild, Senpar, RTSC e KR Capital também fazem parte do grupo que fez a proposta.

