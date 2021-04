BCE/Guindos: riscos de baixa se confirmam, com 1º trimestre pior que o esperado

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta sexta-feira que os riscos de baixa para a economia da zona do euro se concretizaram, levando o bloco a apresentar um desempenho pior do que o esperado no primeiro trimestre.

Nos primeiros meses de 2021, a pandemia de covid-19 na zona do euro não apenas se agravou, como ocorreram reveses na campanha de vacinação contra a doença. Guindos previu, no entanto, que a zona do euro terá forte recuperação na segunda metade do ano.

Guindos, que falou durante evento online da Associação Espanhola de Empresas de Consultoria (AECEM), disse ainda que a eventual retirada de estímulos monetários pelo BCE precisará ser feita de maneira cautelosa. Segundo ele, é preferível ser "muito lento" a "muito rápido" no momento de reverter as agressivas iniciativas que o BCE adotou em reação à pandemia. O vice-presidente do BCE afirmou também que a entidade continuará mantendo condições financeiras favoráveis.