BCE informa bancos sobre deficiências no cumprimento de metas climáticas

"Ao agir assim, os bancos irão finalmente garantir que seu perfil de risco se reflita de forma transparente e abrangente nas informações que divulgam ao público", disse Elderson, que também é vice-presidente do conselho supervisor do BCE.

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Frank Elderson disse nesta segunda-feira (14) que a instituição enviou cartas individuais a bancos da zona do euro informando suas deficiências no cumprimento de metas relacionadas ao clima e meio ambiente.

