BCE: aumento de juros em julho já foi decidido, não é apenas uma 'indicação', diz Guindos

Contudo, ele também descartou a possibilidade de cortes nos juros básicos até que a inflação seja controlada no bloco. "o núcleo da inflação pode ser mais persistente do que esperamos", avalia o dirigente.

Guindos ainda comentou que a decisão monetária de setembro está em aberto e "será dependente de dados". Segundo o dirigente, é necessário estudar os efeitos atrasados da política monetária sobre a economia, tendo em vista o aperto no crédito, projeções econômicas e tendência do núcleo da inflação.

