BC passa a ver superávit de US$ 5 bi das transações correntes em 2022

Nas contas do BC, a balança comercial terá superávit de US$ 83 bilhões (R$ 404 bilhões) neste ano, contra estimativa anterior de US$ 52 bilhões (R$ 253 bilhões). A despesa líquida com viagens, por sua vez, foi estimada em US$ 7 bilhões (R$ 34 bilhões), repetindo a projeção de dezembro.

Em seu Relatório Trimestral de Inflação, divulgado nesta quinta-feira, o BC manteve a perspectiva para os IDP (Investimentos Diretos no País) em US$ 55 bilhões (R$ 267,8 bilhões) em 2022.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Central melhorou nesta quinta-feira (24) sua estimativa para o resultado das transações correntes neste ano, passando a ver um saldo positivo de US$ 5 bilhões (R$ 24,3 bilhões) neste ano, ante rombo de US$ 21 bilhões (R$ 102,2 bilhões) projetado em dezembro.

