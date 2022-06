BC divulga calendário de reuniões do Copom em 2023

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Banco Central publicou nesta segunda-feira (20) o calendário das reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) em 2023. Os diretores da autoridade monetária se reúnem a cada 45 dias para calibrar a taxa básica de juros, a Selic.

Ao longo do ano que vem, estão previstos oito encontros. Confira o calendário completo:

- 31 de janeiro e 1º de fevereiro

- 21 e 22 de março

- 2 e 3 de maio

- 20 e 21 de junho

- 1º e 2 de agosto

- 19 e 20 de setembro

- 31 de outubro e 1º de novembro

- 12 e 13 de dezembro

As reuniões do Copom ocorrem em dois dias consecutivos. O primeiro é destinado para apresentações técnicas do corpo funcional do BC, que tratam da conjuntura econômica brasileira e mundial. O colegiado utiliza o conjunto de informações para embasar sua decisão sobre a taxa de juros, divulgada no segundo dia de encontro, a partir das 18h30.

As atas do Copom, que trazem mais detalhes sobre as discussões do comitê, são publicadas às 8 horas da terça-feira seguinte às reuniões.

O último encontro do Copom aconteceu nos dias 14 e 15 de junho, quando o BC elevou a Selic em 0,5 ponto percentual, a 13,25% ao ano. No comunicado, sinalizou que o ciclo de aperto monetário não terminou e projetou uma nova alta de igual ou menor magnitude em agosto. Isso significa um aumento de 0,5 ou de 0,25 ponto percentual na próxima reunião.