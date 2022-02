BC da Rússia eleva taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 9,50% ao ano

O BoR acrescenta que pretende acelerar a formação de "uma posição de política monetária apertada", com objetivo de reduzir a inflação e limitar o impacto nos juros de longo prazo. "As condições monetárias mudaram de acomodatícias para neutras", avalia.

No curto prazo, a entidade vê como risco inflacionário a volatilidade nos mercados globais, "causada, entre outros fatores, por vários eventos geopolíticos", que podem influenciar a taxa de câmbio e as expectativas de inflação. Os BCs desenvolvidos também têm apertado a política para lidar com o cenário. "Isso pode se tornar uma fonte adicional de maior volatilidade nos mercados financeiros globais, especialmente nos mercados emergentes", analisa.

Segundo o banco, a decisão reflete a persistente escalada inflacionária em ritmo superior à meta de 4%, diante de desequilíbrios entre oferta e demanda e encarecimento de commodities. Em janeiro, a taxa anual de inflação no país acelerou a 8,7% e, pelas estimativas do BoR, deve ceder à faixa entre 5% e 6% ao longo deste ano, antes de voltar à meta em meados de 2023.

